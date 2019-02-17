النشرة: العاصفة في مناطق النبطية مستمرة ومصحوبة بعواصف رعدية وامطار غزيرة

افاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​، أن العاصفة مستمرة في مناطق النبطية، اقليم التفاح، بنت جبيل ومرجعيون، ومصحوبة بعواصف رعدية وامطار غزيرة، شكلت بركا في الشوارع والطرقات، في حين لفّ ​الضباب​ الكثيف المرتفاعات وساءت الرؤية، وقد ادت الرياح القوية الى تكسير لوحات الاعلانات على طريق زفتا حبوش- دير الزهراني، وأدّت الى حصول حوادث انزلاقات عدّة.

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