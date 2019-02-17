بطيش: لبنان يمر بمرحلة صعبة وهدفنا النظر الى هموم الناس كاقتصاد منتج وفرص عمل

اشار وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ الى ان "لبنان يمر بمرحلة صعبة خصوصا في ما يخص ​الوضع الاقتصادي​، وأنا واثق من أن كل الافرقاء سيتحملون مسؤولياتهم، ونحن متوافقون في الحكومة على أهمية الامور المعيشية والحياتية". وتابع قائلا " يجب أن ننظر الى ما يجمع بيننا وهدفنا النظر الى هموم الناس كاقتصاد منتج وفرص عمل".

واوضح ان لبنان استطاع ضبط الامن بالرغم من أن حوله في المنطقة زنار نار، وقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ يقوم بعمل مهم في هذا السياق. اضاف في حديث اذاعي، "النائب ​محمد رعد​ مشكور على ما قام به وكذلك باقي الافرقاء وهذا الامر يدل على أن اللبنانيين رغم اختلافاتهم في وجهات النظر الا أن هناك ضوابط لهذه الاختلافات".

اضاف "أولا يجب بدء الاصلاح في ملف الكهرباء وثانيا تحسين الجباية الضريبية وثالثا مكافحة الفساد في التلزيمات والمناقصات".