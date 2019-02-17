النشرة: استمرار الطقس العاصف في حاصبيا وموجة من البرد القارس تسيطر على المنطقة

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان ​الطقس​ العاصف مستمر في منطقة حاصبيا لليوم الرابع على التوالي، وتسيطر موجة من البرد القارس انخفضت معها درجات الحرارة ليلا الى ما دون الصفر في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر وتساقطت ​الثلوج​، حيث وصلت سماكتها في ​بلدة شبعا​ بين 10 و20 سنتمترا في حين تجاوزت ال 25 سنتيمترا على طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم، كما تسببت ​الامطار​ الغزيرة في ارتفاع منسوب ​نهر الحاصباني​.

القوى الامنية طلبت من السائقين ​القيادة​ بحذر خوفا من خطر الانزلاقات، خاصة صباحا مع تكون طبقة من الجليد على بعض الطرقات.