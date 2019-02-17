بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من باكستان، جولة آسيوية تشمل ثلاث دول يأمل في الحصول على عقود مهمة فيها، وفي تأكيد أنه ما زال لاعبا سياسيا مهما على الساحة الدبلوماسية بعد خمسة أشهر على كشف قضية الصحافي جمال خاشقجي، بحسب ما لفتت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويصل بن سلمان اليوم إلى العاصمة الباكستانية حيث سيبقى حتى الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يستهل جولته الاسيوية بزيارة لباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.