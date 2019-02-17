ولي العهد السعودي يستهل جولته الاسيوية بزيارة لباكستان

بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من ​باكستان​، جولة آسيوية تشمل ثلاث دول يأمل في الحصول على عقود مهمة فيها، وفي تأكيد أنه ما زال لاعبا سياسيا مهما على الساحة الدبلوماسية بعد خمسة أشهر على كشف قضية الصحافي ​جمال خاشقجي​، بحسب ما لفتت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

ويصل بن سلمان اليوم إلى العاصمة الباكستانية حيث سيبقى حتى الإثنين.