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ولي العهد السعودي يستهل جولته الاسيوية بزيارة لباكستان

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بدأ ولي العهد السعودي ، من ​باكستان​، جولة آسيوية تشمل ثلاث دول يأمل في الحصول على عقود مهمة فيها، وفي تأكيد أنه ما زال لاعبا سياسيا مهما على الساحة الدبلوماسية بعد خمسة أشهر على كشف قضية الصحافي ​جمال ​، بحسب ما لفتت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

ويصل بن سلمان اليوم إلى العاصمة الباكستانية حيث سيبقى حتى الإثنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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