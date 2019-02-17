روحاني: القوى الاستكبارية فشلت في مساعيها لزرع التفرقة والفتنة بين الأطياف الايرانية

اكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ان القوى الاستكبارية فشلت في مساعيها لزرع التفرقة والفتنة بين الأطياف الايرانية، مشددا على ان إيران لن تخضع لضغوط الولايات المتحدة وحلفائها.

ولفت روحاني في جولة له في محافظة هرمزكان جنوب ايران، الى ان "إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن وهي تريد إقامة علاقات وثيقة مع كل دول المنطقة".