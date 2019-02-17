حبس صيدلي متهم بـ"الدعوة إلى تبادل الزوجات" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة، حبس صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتأسيس صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعو لتبادل الزوجات بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

كان ضباط مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، رصدوا صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تُحرض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة وتبادل الزوجات.

وتبين من التحريات أم مدير تلك الصفحة "م.س" 30 عامًا، صيدلي حر، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، حيث ينشر مشاركات وعبارات وصور تتضمن إيحاءات جنسية للتواصل مع السيدات من اجل ممارسة الرذيلة.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 941 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.