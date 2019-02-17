بنسبة 28%.. ارتفاع صادرات موانئ البحر الأحمر في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد

سجلت موانئ البحر الأحمر تداول 577 ألف طن بضائع عامة خلال شهر يناير الماضي بنسبة زيادة 25% عن نفس الفترة للعام الماضي.

وسجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا عن الواردات بكمية 323 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 23% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وأضاف في بيان له اليوم الأحد، أن الواردات سجلت نسبة زيادة قدرها 28% عن الصادرات خلال نفس الفترة، بإجمالي 254 ألف طن بضائع وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والقصير.

وأشار "يوسف" إلى أن ميناء سفاجا سجل تداول 398 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 13% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 220 ألف طن وصادر 178 ألف طن.