مقتل 8 أشخاص في حريق في بنجلاديش

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا- (د ب أ):

ذكرت السلطات البنجلاديشية أن ثمانية أشخاص على الأقل، من بينهم أربعة أفراد من نفس الأسرة، لقوا حتفهم في حريق نشب في حي فقير مزدحم في مدينة شاتوجرام الساحلية البنجلاديشية صباح اليوم الأحد.

وقال المدير العام لإدارة "خدمة الإطفاء والدفاع المدني" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا (2130 بتوقيت جرينتش أمس السبت)، عندما كان السكان نائمين.

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وأضاف أنه تم العثور على ثماني جثث كما أصيب 50 آخرين.

وتابع أن السكان المحليين حددوا هوية الأربعة من نفس الأسرة، لكن لم يتمكنوا من تحديد هوية الباقين.

وقال الياس حسين، نائب مفتش الشرطة بمدينة شاتوجرام إنه لحقت أضرار بأكثر من 200 منزل وأنه سيتم التحقيق في سبب الحريق.