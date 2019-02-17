صالون لتصفيف شعر مرضى السرطان في اسكتلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ-

يفتح صالون تصفيف الشعر أبوابه فقط للأشخاص الذين يعانون من مرض السرطان في مدينة "جرينج ماوث" باسكتلندا.

وقالت إحدى المترددات على الصالون: "في مكان مثل هنا، يمكنك التحدث إلى أشخاص آخرين قد لا يكون لديهم نفس مرض السرطان الذي تعاني منه، لكنهم يمرون بأنماط مماثلة ويتفهمون تماما كيف تشعر".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المتطوعين يقدمون أيضا علاجات تجميلية وتوفير بيئة داعمة للأشخاص المصابين بالسرطان. وقد فاز المشروع بعدة جوائز ويعتقد من يديرونه أنه يمكن لمشاريع مماثلة في أنحاء البلاد أن تقوم بهذا الدور من المبادرات.