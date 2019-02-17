الجيش الكوبي يعبر عن دعمه لنيكولاس مادورو

عبر الجيش الكوبي السبت، عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بينما تتهم هافانا حليفة الحكومة التي أرسى أسسها هوغو تشافيز، الولايات المتحدة بالإعداد "لاعتداء" ضد فنزويلا.

وبمناسبة مراسم جرت في ثكنات وبث التلفزيون الحكومي الكوبي وقائعها الجمعة والسبت، وقع أفراد القوات المسلحة الثورية بيانات دعم لنيكولاس مادورو، مرددين شعاراتهم التقليدية "حتى النصر دائما!" و"الوطن أو الموت سننتصر!".

وقال الضابط اينياسيو أريوزا خلال مراسم في ثكنة ماتانزا التي تبعد نحو ثمانين كيلومتراً عن هافانا إن "عمل الولايات المتحدة لمهاجمة وغزو بلد هو تدخل"، مؤكداً أن الفنزويليين "وحدهم يمكنهم حل مشاكلهم الداخلية".

وبين موقعي البيانات نائب وزير القوات المسلحة الجنرال جواكين كوينتاس سولا (80 عاماً) الذي قاتل في الثورة التي قادها فيدل كاسترو في 1959.

وجرت تجمعات مماثلة لعمال وطلاب وتلاميذ على كل أراضي كوبا تحت شعار "لا تلمسوا فنزويلا"، دعما لحليف سياسي واقتصادي مهم للجزيرة الاشتراكية.

وأطلقت السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً حملة دعم لمادورو ضد زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة على رأسها الولايات المتحدة، رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وكتب الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل على حسابه على تويتر يوم السبت أن "الشعب الكوبي يعبر عن تضامنه مع فنزويلا، مع الثورة البوليفارية ورئيسها الشرعي نيكولاس مادورو ويطالب باحترام السيادة والسلام"، وأضاف "لا تلمسوا فنزويلا".

وكوبا هي أقرب حليفة لفنزويلا منذ مطلع الألفية الثالثة. وتمدها كراكاس بالنفط وتقدم لها دعما اقتصادياً ، بينما تقدم هافانا خدمات آلاف الأطباء والمدربين الرياضيين ومستشارين عسكريين.

ويتحدث خبراء أيضاً عن وجود كوبيين في القيادة العليا للجيش الفنزويلي.

وتحدثت كوبا الأربعاء، عن وجود وحدات عسكرية أميركية في البحر الكاريبي لشن "عدوان" على فنزويلا "تحت غطاء تدخل إنساني".