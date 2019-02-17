رشح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل السلام الخريف الماضي بعد أن تلقى طلباً من الحكومة الأميركية من أجل ذلك، وفقاً لـ"آساهي اليابانية" اليوم الأحد.

ويأتي التقرير في أعقاب ادعاء ترامب يوم الجمعة بأن آبي رشحه لجائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده في فتح حوار مع كوريا الشمالية وتخفيف التوتر معها.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن رئيس الوزراء الياباني أعطاه "أجمل رسالة" من خمس صفحات يرشحه فيها لجائزة نوبل للسلام.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر بالحكومة اليابانية لم تكشف عنه أن الحكومة الأميركية استطلعت رأي آبي بشأن ترشيحات جائزة نوبل للسلام بعد القمة التي عقدت بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو العام الماضي والتي كانت أول اجتماع بين زعيمي البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو إن الوزارة على علم بتصريحات ترامب لكنها "ستمتنع عن التعليق على التفاعل بين الزعيمين".

ولم يكن لدى البيت الأبيض أي تعليق فوري عندما اتصلت به رويترز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلباً من أميركا.. اليابان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.