عشرات الآلاف في شوارع برشلونة يطالبون بانفصال إقليم كاتالونيا

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع برشلونة، وهم يلوحون بأعلام الاستقلال ويحملون صوراً لزعماء كاتالونيا الانفصاليين المسجونين للمطالبة بتقرير المصير للمنطقة الإسبانية الواقعة بشمال شرق إسبانيا.

ورفع كثيرون لافتات مكتوب عليها "تقرير المصير ليس جريمة" وقالت الشرطة المحلية إن نحو 200 ألف شخص شاركوا في المسيرة السلمية وهم يهتفون "الحرية" و"الاستقلال". وجاءت المسيرة في وقت عادت فيه مساعي الاستقلال للمنطقة إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

وبدأت الأسبوع الماضي في مدريد محاكمة 12 من زعماء الانفصاليين منهم تسعة سجنوا منذ آواخر 2017 أو أوائل 2018. ويحاكم هؤلاء الأشخاص بسبب دورهم في إجراء استفتاء وإعلان الاستقلال الذي اعتبرته المحاكم الإسبانية غير قانوني.

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ويسعى ممثل الادعاء الإسباني إلى أحكام بالسجن تصل إلى 25 عاماً، بتهم التمرد وإساءة استخدام الأموال العامة لدورهم في محاولة كاتالونيا الفاشلة في عام 2017 الانفصال عن إسبانيا.

وشارك في المسيرة رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كيم توراً ورئيس برلمان كاتالونيا روجر تورينت.

وفي دلالة أخرى على نفوذ كاتالونيا في قضايا تؤثر على إسبانيا كلها دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث يوم الجمعة إلى انتخابات مبكرة بعد أن انضمت الأحزاب الكتالونية المؤيدة للاستقلال إلى أحزاب المعارضة في رفض مشروع قانون ميزانيته لعام 2019.