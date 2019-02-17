ترامب يطالب أوروبا باستعادة 800 داعشي اعتقلوا في سوريا

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا وألمانيا وفرنسا استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي اعتقلوا في سوريا بهدف محاكمتهم، وفقالوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن ترامب قوله - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن القوات الأمريكية ستضطر
وجدد ترامب التأكيد أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا بعد الانتصار الكامل على "خلافة داعش".
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