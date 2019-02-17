ترامب يطالب أوروبا باستعادة 800 داعشي اعتقلوا في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات :

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا وألمانيا وفرنسا استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي اعتقلوا في سوريا بهدف محاكمتهم، وفقا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقل عن ترامب قوله - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن القوات الأمريكية ستضطر

إلى إطلاق سراحهم في حال رفضت تلك الدول تسلمهم، محذرا من أن ذلك سيكون خيارا سيئا سيقود إلى تسلل هؤلاء المقاتلين إلى أوروبا.



وجدد ترامب التأكيد أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا بعد الانتصار الكامل على "خلافة داعش".

