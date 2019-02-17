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مقتل وإصابة 58 شخصًا إثر اندلاع حريق ضخم في بنجلاديش

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حريق ضخم في بنجلاديش
وكالات :

 أعلنت الشرطة ورجال الإطفاء في بنجلاديش، اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح، جراء اندلاع حريق ضخم في

مدينة (شيتاجونج)، وهو ما أسفر أيضا عن تدمير نحو 200 منزل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

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الأوسط.
 رجح أحد مسئولي الإطفاء أن الحريق اندلع بسبب حدوث ماس كهربائي.
 يُشار إلى أن بنجلاديش دولة فقيرة، حيث نادرًا ما يتم اتباع لوائح السلامة.. وتقتل الحوادث مئات الأشخاص كل عام.

 

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