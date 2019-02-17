مقتل وإصابة 58 شخصًا إثر اندلاع حريق ضخم في بنجلاديش

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حريق ضخم في بنجلاديشوكالات :
أعلنت الشرطة ورجال الإطفاء في بنجلاديش، اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح، جراء اندلاع حريق ضخم فيمدينة (شيتاجونج)، وهو ما أسفر أيضا عن تدمير نحو 200 منزل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق
رجح أحد مسئولي الإطفاء أن الحريق اندلع بسبب حدوث ماس كهربائي.
يُشار إلى أن بنجلاديش دولة فقيرة، حيث نادرًا ما يتم اتباع لوائح السلامة.. وتقتل الحوادث مئات الأشخاص كل عام.
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