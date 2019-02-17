زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

وكالات :

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال شهود عيان إن الزوارق فتحت نيران رشاشاتها صوب المراكب في المناطق المسموح الصيد بها، ما اضطر الصيادين للعودة للشواطئ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة الحدود غير الثابتة؛ فتتراجع عن

المساحات التي سمحت بها؛ إذ تسمح بالصيد أحيانا إلى 3 أميال بحرية، ثم تسمح في أحيان أخرى بوصول الصيادين إلى مسافة 6 أميال بحرية فقط، ثم تعود إلى 3 أميال بحرية؛ فلا تثبت على حال من الأحوال.وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.