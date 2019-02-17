مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح بمنتجع "كانكون" السياحي في المكسيك

وكالات :

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح في هجوم شنه مسلحون على حانة بمنتجع (كانكون) السياحي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن ممثلي الادعاء في ولاية (كوينتانا رو) قولهم إن الهجوم وقع في حانة بشارع رئيسي وسط منتجع (كانكون) على بعد 6 كيلومترات

من منطقة الفنادق السياحية.وأضاف ممثلو الادعاء أن أربعة مسلحين ببنادق ومسدسات اقتحموا الحانة وبدأوا في إطلاق النار، مشيرين إلى أن اثنين من بين المصابين يرقدان في حالة حرجة.وقد تزايدت أعمال العنف في منتجع (كانكون) وولاية (كوينتانارو) بشكل عام، وذلك وسط أنباء عن قيام الجيل الجديد من عصابة (جاليسكو) الإجرامية بالانتقال إلى المنطقة ومحاربة العصابات المحلية للسيطرة عليها.يشار إلى السلطات الفيدرالية قد أعلنت - الشهر الماضي - أن 774 شخصا قد قتلوا في ولاية (كوينتانا رو) العام الماضي أي أكثر من ضعف عمليات القتل التي تم تسجيلها في الولاية عام 2017 والتي بلغت حوالي 359 عملية.