القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: لا قرار بعد بشأن تمويل الجدار الحدودي

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان

وكالات :

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أنه لم يتم اتخاذ أي "قرار بعد" بشأن تمويل الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك من ميزانية البنتاجون، وفقا لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.



وقال شاناهان - في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة التي عادت به إلى واشنطن عقب مشاركته في مؤتمر ميونخ الدولي، "بطريقة متعمدة

للغاية، لم نتخذ أي قرار بعد".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الجمعة الماضي - "حال الطوارئ الوطنية"، وهو إجراء استثنائي يتيح له نظريا تجاوز الكونجرس واستخدام أموال من الميزانية الفيدرالية المخصصة للحالات الطارئة، لتشييد الجدار الذي يريد بناءه لوقف الهجرة غير القانونية.

