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أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، أنه استطاع استقطاب أكثر من 600 ألف متطوع لنقل مساعدات إنسانية داخل البلاد، السبت المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ودعا جوايدو، اليوم الأحد، إلى خروج تظاهرات حاشدة لإقناع الجيش
يذكر أن طائرة عسكرية أمريكية محملة بكميات من المساعدات الإنسانية وصلت
ومن المنتظر وصول مساعدات أمريكية أخرى إلى فنزويلا في وقت لاحق على متن طائرات نقل عسكرية من طراز "سي – 17" تنطلق من إحدى القواعد العسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، وتهبط على الحدود الكولومبية ـ الفنزويلية.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة الفنزويلي: استقطبنا أكثر من 600 ألف متطوع لنقل المساعدات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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