زعيم المعارضة الفنزويلي: استقطبنا أكثر من 600 ألف متطوع لنقل المساعدات الإنسانية

زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو

وكالات :

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، أنه استطاع استقطاب أكثر من 600 ألف متطوع لنقل مساعدات إنسانية داخل البلاد، السبت المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعا جوايدو، اليوم الأحد، إلى خروج تظاهرات حاشدة لإقناع الجيش

بالسماح لهذه المساعدات بالدخول للمدن الفنزويلية، مضيفا أن حركة المتطوعين لن تقتصر فقط عند المناطق الحدودية.يذكر أن طائرة عسكرية أمريكية محملة بكميات من المساعدات الإنسانية وصلتالليلة الماضية إلى مطار مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة على الحدود مع فنزويلا.ومن المنتظر وصول مساعدات أمريكية أخرى إلى فنزويلا في وقت لاحق على متن طائرات نقل عسكرية من طراز "سي – 17" تنطلق من إحدى القواعد العسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، وتهبط على الحدود الكولومبية ـ الفنزويلية.