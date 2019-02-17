- 1/2
- 2/2
أعربت دولة الكويت عن استنكارها وتعازيها الحارة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في شمال سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين العسكريين.
أرسل أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيهوصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في شمال سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين العسكريين، معربا عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع
وأكد الشيخ صباح الأحمد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية أخرى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدين الهجوم الإرهابي في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.