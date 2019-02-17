الكويت تدين الهجوم الإرهابي في شمال سيناء

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

الكويت – عبد المنعم السيسي:

أعربت دولة الكويت عن استنكارها وتعازيها الحارة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في شمال سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين العسكريين.

أرسل أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيه

وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في شمال سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين العسكريين، معربا عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيعالذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، وتأييدها لكافة ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأكد الشيخ صباح الأحمد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية أخرى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي.