كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون و"جدار ترامب".. قرار التمويل لم يحسم بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، يوم السبت، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان من الضروري من الناحية العسكرية إقامة جدار حدودي مع المكسيك أو حجم الأموال العسكرية التي ستستخدم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، حالة الطوارئ على المستوى الوطني في محاولة لتمويل الجدار الذي وعد ببنائه على الحدود الأمريكية المكسيكية دون الانتظار لموافقة الكونجرس.

وبإعلان حالة الطوارئ يمكن لترمب استخدام تمويل معين من وزارة الدفاع لبناء الجدار.

وبموجب القانون، فإن وزير الدفاع يجب أن يقرر إن كانت هناك ضرورة عسكرية لبناء الجدار قبل استخدام أي أموال من ميزانية البناء العسكرية.

Advertisements

وقال شاناهان للصحفيين العائدين معه من جولته التي شملت أفغانستان والشرق الأوسط وأوروبا "لم نتخذ عمدا أي قرارات. حددنا الخطوات التي سنقوم بها لاتخاذ تلك القرارات".

وأضاف أن المخططين العسكريين أجروا التحليل الأولي، وأنه سيبدأ في مراجعته اليوم الأحد.

والبنتاجون هو الوزارة التي لديها، بفارق شاسع عن بقية الوزارات الفيدرالية، أضخم ميزانية مخصّصة للحالات الطارئة، وقد أعلن البيت الأبيض أنّ ترمب سيستخدم من هذه الميزانية مبلغ 6,1 مليار دولار لتشييد الجدار.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية أنّ أكثر بقليل من نصف هذا المبلغ (3,6 مليار دولار) سيسحب من ميزانية الإنشاءات العسكرية، في حين سيسحب القسم الآخر المتبقي (2,5 مليار دولار) من ميزانية البنتاغون المخصصة لأنشطة مكافحة المخدرات.