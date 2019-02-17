كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات ليبية أمريكية حول أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بطرابلس أن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية التقوا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وبينت السفارة الأمريكية في طرابلس في تغريدة لها بموقع "تويتر" أن الجانبين تباحثا حول "أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب وحماية الفئات السكانية الضعيفة والمساعدة في ليبيا"، مضيفةً أن الولايات المتحدة تدعم بشدة جهود باشاغا بشأن هذه القضايا.

Advertisements

وكان المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أكد الأربعاء، أن باشاغا التقى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية بوله شيك.

وبين أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول مسألة إنفاذ القانون ومكافحة جرائم المخدرات على المستوى الدولي إضافةً إلى مسألة الألغام في ليبيا وكيفية التعامل معها من خلال البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية الليبية.

واجتمع باشاغا أيضاً بمسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بمسائل الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان والاتجار بالبشر، إضافةً إلى مناقشة مسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.