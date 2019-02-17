كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا ترفض نداء الولايات المتحدة بشأن طاقم "الناتو" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، مناشدة أمريكية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لملء الفراغ الذي يتركه الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا.

وأضاف "بوريل"، في مؤتمر صحفي يوم السبت في ميونيخ: "لا يتم تقديم الطلبات بين الدول في البيانات الصحفية أو تعليقات المؤتمر. إسبانيا ومعظم الدول ليست مستعدة للتدخل للولايات المتحدة بعد الانسحاب الذي تقرر بطريقة أحادية الجانب، على حين غرة".

وكما ذكرت "بلومبرج"، في حديثه مع الصحفيين، في مؤتمر ميونيخ للأمن، ناشد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، حلفاء حلف شمال الأطلسي وشركاء آخرين، توفير "الموارد والدعم والأفراد" اللازمة لمنع عودة داعش، بمجرد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية.