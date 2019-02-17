كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعشي" يستدرج الشرطة الأمريكية ويسقط برصاصتين أمام الكاميرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الشرطة الأمريكية، مقطع فيديو يوثق إطلاق النار من قبل أحد عناصرها على شخص يقول إنه أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي.

وأطلق الشرطي النار على إسماعيل حمد، 18 عاما، على مقربة من مركز أمني في مقاطعة ماريكوبا بـولاية أريزونا، الشهر الماضي.

واتصل المتشدد بالشرطة، ثم أخبرهم بأنه يحمل سكينا وحجرا ثم أخبرهم بالعنوان الذي يعيش فيه، مضيفا أنه يريد أن يحضر الأمن على وجه السرعة حتى يتعامل معهم.

وأظهرت المقطع المسجل بكاميرا يجري تثبيتها على ملابس رجال الشرطة الأمريكيين، (أظهرت) حمد وهو يلقي الحجارة على الشرطي رافضا أن يدلي بوثيقة الهوية.

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وبعدما رفض حمد أن يمتثل، طلب منه الشرطي أن يتوقف ويلقي السكين على الفور "توقف وإلا ألقيت النار عليك"، لكن المتشدد أصر على التقدم.

وفيما كان حمد يتقدم صوب الشرطي، أطلق عليه النار مرتين فسقط أرضا، وبحسب المصادر الأمريكية، فإنه لم يلق مصرعه وتم سجنه بعد الخضوع للعلاج.

وتتجه السلطات الأمريكية إلى مواجهة حمد بتهم تتعلق بشن هجوم على الشرطة فضلا عن الإرهاب.