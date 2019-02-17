كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 6 متظاهرين في لندن بعد تحول تجمع السترات الصفراء إلى العنف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت صحيفة "ذي إندبندنت"، نقلًا عن شرطة العاصمة في لندن، أن اثنان من ضباط الشرطة تعرضا لهجوم من قبل المحتجين الغاضبين، حيث حاولت أجهزة إنفاذ القانون السيطرة على المتظاهرين ذوي السترات الصفراء، الذين يسيرون في وايت هول وبيكاديلي.

وصرح متحدث باسم الشرطة البريطانية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الإندبندنت"، قائلًا" "تم توقيف ستة أشخاص، إثر احتجاج لمتظاهري السترات الصفراء، في وايت هول وبيكاديلي، يوم السبت. وتم الاعتداء على ضابطين أثناء مراقبة الاحتجاج".

Advertisements

وحسب المتحدث، تم نقل كلا الضابطين إلى المستشفى، ولكن لم يبق أي منهما بعد تلقي العلاج.

وأشار المتحدث، إلى أنه "تم اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه في مسائل تتعلق بالنظام العام، مع اعتقال شخصين آخرين للاشتباه في اعتدائهم على الشرطة. وتم نقل جميع المعتقلين إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم".

ووفقاً للتقارير، فإن الاحتجاجات المزعومة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تحولت إلى العنف، عندما بدأ نشطاء يرتدون السترات الصفراء في الصدام مع ضباط إنفاذ القانون.