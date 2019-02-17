كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول يمني: القبائل تتوحد لاجتثاث الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية، على أن تحرك القبائل ضد الحوثيين في حجور بحجة، والحشاء في الضالع وعذر بعمران، رسالة على توحدها لاجتثاث ميليشيا الحوثي الإيرانية من البلاد.

وقال عطية لصحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الأحد، إن "ما حدث يعتبر رفضاً من قبائل حجور والحشاء أن تكون مطيعة للحوثي، وكذلك الحال مع قبيلة عمران التي انتفضت ضده قبل دخوله صنعاء وها هي تستعيد تألقها من جديد في مواجهة الميليشيات".