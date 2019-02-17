كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انحراف قطار عن مساره يتسبب في تسرب النفط الخام وسط كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "Winnipeg Free Press"، أن انحراف قطار نفط أدى إلى تسرب النفط الخام في مقاطعة مانيتوبا بوسط كندا.

ووفقا للصحيفة، فقد خرجت 37 عربة نفط خام عن القضبان، في وقت متأخر من يومالسبت، بالقرب من بلدة سانت لازار قرب الحدود مع مقاطعة ساسكاتشوان.

وبحسب ما ورد، وقع الحادث على طول أحد خطوط السكك الحديدية الكندية المزدحمة.

Advertisements

وقال المتحدث باسم شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية، جوناثان أبيكاسيس، أن الحجم الدقيق للنفط الخام المنسكب لا يزال مجهولا، ولكن التسرب لم يلوث نهر أسينيبوين القريب.

وقال متحدث باسم قسم التنمية المستدامة في مانيتوبا: "لا يوجد خطر تلوث بنهر أسينيبوين... وهناك عدد من وكالات المقاطعات تشارك في الرد على هذا الحادث، لكن شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية تقود عملية التنظيف".

وحتى الأن، لا توجد تقارير عن مقتل أو إصابة أي شخص في الحادث. ولا تزال أسباب انحراف القطار عن المسار غير معروفة.