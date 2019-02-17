كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صربيا: الآلاف يتظاهرون ضد الرئيس للأسبوع الـ11 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع بلغراد أمس السبت، للاحتجاج ضد حكومة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

ويطالب المتظاهرون للأسبوع الـ 11 على التوالي بحرية الإعلام وبمعايير عادلة للانتخابات، وفي خضم احتجاجات هذا الأسبوع، ظهرت بوادر اتفاق رمزي يرغب تحالف المعارضة من أجل صربيا في توقيعه مع مواطني البلاد.

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ويفرض الاتفاق التزامات على التحالف، إذا وصل إلى السلطة بإرادة الناخبين، وتمكن المشاركون في الاحتجاج من توقيع استمارات مع نص الاتفاق وتسليمها للناشطين، ويشمل التحالف أحزاباً من اليسار واليمين.

وخرجت التظاهرات، التي اندلعت منذ 3 أشهر، احتجاجاً على العنف ضد المعارضين والصحافيين ، ويحتج المتظاهرون كذلك على مزاعم الفساد المحيط بالرئيس.