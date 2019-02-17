كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراعات إيران والشرق الأوسط في اليوم الختامي لمؤتمر ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستتصدر صراعات إيران والشرق الأوسط جدول أعمال اليوم الختامي لمؤتمر ميونخ الأمني اليوم الأحد، مع التطلع باهتمام بالغ لخطاب من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ومن المتوقع أن يرد ظريف في خطابه على محاولات واشنطن لإقامة تحالف جديد ضد بلاده بعد الانسحاب الأمريكي من اتفاق 2015 النووي مع إيران.

وامتد الصدام بين الولايات المتحدة وإيران إلى العلن مجدداً أمس السبت، عندما قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن طهران تسعى للحصول على الوسيلة لتحقيق "محارق أخرى"، داعياً حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى الاقتداء بالولايات المتحدة والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

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وقال ظريف لمجلة "شبيغل" الألمانية على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن: "المحرقة كانت كارثة. ولا يصح لأحد بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي اتخاذ المحرقة وسيلةً لخلق مزاج سياسي ما".

ووصف ظريف هذه الاتهامات بأنها "مضحكة".

وسيختتم المؤتمر أعماله بمناقشة الحرب الأهلية في سوريا.