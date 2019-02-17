الولايات المتحدة: نشر أسماء رهبان اعتدوا جنسيا على أطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في منطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية، أمس السبت، عن لائحة تشمل أسماء أكثر من 100 راهب ثبت عليهم ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي ضد أطفال.

ونشرت الكنيسة ذلك في أعقاب الكشف عن تقرير العام الماضي، رصدت تعرض أطفال للتحرش الجنسي من قبل رهبان.

وقال رئيس أساقفة بروكلين، نيكولاس ديمارزيو، في تصريح صحافي، إن اللائحة "ستثير الكثير من المشاعر لدى الضحايا الذين تعرضوا لمعاناة شديدة".

وأعرب ديمارزيو عن أسفه الشديد لمعاناة الضحايا، مبينا أن العديد منهم قالوا له إنهم لا يريدون شيئًا سوى الكشف عما تعرضوا له.

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وكانت نيابة بنسلفانيا الأميركية نشرت في آب/ أغسطس الماضي، تقريرا كشف عن تعرض أكثر من ألف طفل في كنائس البلاد للتحرش من قبل رهبان؛ وتم التستر على جرائمهم.

وأعلن أساقفة مناطق مختلفة في البلاد، إثر ذلك، عن أسماء رهبان تحرشوا جنسيًا بأطفال.

وفي وقت سابق السبت، أعلن البابا فرنسيس تجريد أرفع مسؤول بالفاتيكان، كبير أساقفة واشنطن السابق ثيودور ماكاريك، من صفته الكنسية، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية.