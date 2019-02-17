العنف يضرب في حيفا وكفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت مدينة حيفا وقرية كفر كنا أعمال عنف خطيرة، في الساعات الأخيرة.

وفي كفر كنا، ألقى جناة قنبلة هلع وقنبلة دخان، من مركبة عابرة على منزل مواطن (53 عاما)، الليلة الماضية.

وأسفر الاعتداء حالة من الخوف والقلق، واستدعيت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابساته وخلفيته غير المعروفة لغاية الآن.

ولحسن الحظ لم يتسبب الاعتداء بأضرار جسيمة، والخلفية غير واضحة. وبدأ عناصر الشرطة بعمليات تمشيط في للبحث عن المركبة والمشتبهين.

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وفي حادث آخر، أصيب شاب (25 عاما)، صباح اليوم الأحد، بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة حيفا.

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب، وجرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أنه منذ مطلع العام الجاري قُتل 8 مواطنين عرب في جرائم إطلاق نار، دون أن تقوم الشرطة بفك رموز أي جريمة أو تنفيذ اعتقالات، وتسارع الشرطة وفور وقوع الجرائم بالتوجه للمحاكم واستصدار أمر يحظر نشر أي تفاصيل من ملفات التحقيق.