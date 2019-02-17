مدرب ليفربول يطلب ضم لاعب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "Le10sport"، أن كلوب طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم، الذي لا يشارك بصفة أساسية مع برشلونة.

وبات جناح البلوغرانا هدفًا رئيسيًا لدى يورغن كلوب في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يضعه على رأس قائمة أولوياته.

ومنذ انضمامه إلى صفوف الفريق الكاتالوني الصيف الماضي، لا يعد اللاعب البرازيلي مفضلًا لدى المدرب إرنستو فالفيردي.

ورغم ذلك، لا يرغب النادي الكاتالوني في بيع اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، الذي جاء إلى برشلونة قادمًا من بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 41 مليون يورو.