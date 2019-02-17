مهرجان البندقية السنوي يحتفي بذكرى سير الإنسان على القمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلق أمس السبت، احتفالات المهرجان السنوي في مدينة البندقية الإيطالية، بعرض مميز يتناسب مع طبيعتها، حيث تدفقت القوارب عبر قناة ريو دي كناريجيو إحدى أشهر القنوات بالمدينة.، بمشهد استعراضي مضيء.

واصطف المتفرجون على جانبي القناة في الوقت الذي شقت فيه القوارب المزخرفة طريقها عبر الممر المائي وسط أصوات الموسيقى. وستصل الاحتفالات التي تسبق فترة صيام ما قبل عيد القيامة ذروتها في الخامس من آذار/ مارس المقبل، حيث ستستمر هذه الاحتفالات أكثر من أسبوعين وستجتذب أعدادا كبيرة من المحتفلين.

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وقالت متحدثة خلال المهرجان، إن عرض هذا العام يحتفي بالقمر بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على سير أول إنسان على القمر.

وتشهد البندقية هذا المهرجان منذ قرون ويشتهر بالأقنعة التي يضعها المشاركون على وجوههم. وفي العقود الأخيرة أصبح وسيلة جذب رئيسية للسائحين، كما أن المهرجان الفولكلوري السنوي يُعد من أقدم الاحتفالات في العالم.