انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 4 مستوطنين إسرائيليين بينهم شرطي إثر حادثي طعن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 09:55 صباحاً - أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين، بينهم شرطي وحالة بجروح خطيرة، صباح اليوم الأحد؛ جراء تعرضهم لحادثين "طعن" منفصلين على خلفية جنائية في مستوطنة "غيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة، وحيفا.

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، اليوم الأحد، أن حادثة الطعن في مستوطنة "غيلو" جرت على "خلفية جنائية"، ولا يوجد أي دوافع أخرى ورائها.

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وبينت شرطة الاحتلال أن منفذ الطعن (لم تحدد جنسيته) فر من المكان وتجري مطاردته.

وأصيب الإسرائيليين الثلاثة بينهم الشرطي بجروح في حيفا إثر قيام إسرائيلي في بطعن جار له، وفق قناة الـ(13) الـ الاسرائيلية.

وأكدت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية الطعن اتصل بالطوارئ وأبلغها عن قيامه بطعن جاره، فهرعت الشرطة إلى منزله لاعتقاله، لكنه قام بمهاجمة شرطي بسكين فأصابه بجروح قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإصابته واعتقاله.