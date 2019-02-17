شكرا لقرائتكم خبر عن عطية: القبائل تتوحد للقضاء على الحوثي والان مع التفاصيل

شدد وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية، على أن تحرك القبائل ضد الحوثيين في حجور بحجة، والحشاء في الضالع وعذر بعمران، رسالة على توحدها لاجتثاث ميليشيا الحوثي الإيرانية من البلاد.

وأكد عطية لصحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الأحد، أن "ما حدث يعتبر رفضاً من قبائل حجور والحشاء أن تكون مطيعة للحوثي، وكذلك الحال مع قبيلة عمران التي انتفضت ضده قبل دخوله صنعاء وها هي تستعيد تألقها من جديد في مواجهة الميليشيات".

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وتشهد مناطق حجور في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، مواجهات عنيفة بين القبائل والمليشيا الحوثية.

ولم تتمكن المليشيا الحوثية من إحراز تقدم رغم اقتراب المواجهات من إنهاء شهرها الأول.

ويوم أمس الأول أعلنت قوات الشرعية بدء عمليات عسكرية لفك الحصار عن حجور وتطهير كامل محافظة حجة.