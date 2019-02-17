شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات داخلية بين قيادات حوثية على الأموال في الجوف والان مع التفاصيل

احتدم الصراع بين قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس السبت، في محافظة الجوف، بسبب الخلاف على النفوذ وجباية الأموال في المناطق الخاضعة لها.

وذكر مصدر محلي، أن اشتباكات عنيفة نشبت في مديرية المطمة، بين مسلحين من ميليشيا الحوثي وآخرين موالين للقيادي الحوثي صالح ردمان، الذي عينته الميليشيا محافظاً للجوف، وفق ما ذكر موقع "2 ديسبمر".

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ولفت المصدر، إلى أن سبب الاقتتال الحوثي، الصراع على النفوذ والإتاوات التي تفرضها الميليشيات على المواطنين والتجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت المصادر، أن الاشتباكات المستمرة أسفرت عن العديد من الجرحى من الطرفين.

يشار إلى أن حوادث اقتتال مشابهة بين مسلحي المليشيا حدثت في أكثر من منطقة في اليمن.