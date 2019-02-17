شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني عراقي: «البغدادي» بين المحاصرين في دير الزور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر أمني عراقي أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي وخمسة من وزرائه من بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر وفق الوكالة: إن قوة أمريكية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة.

وأضاف: إن القوات العراقية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين.

لكن مصادر أمنية عراقية لم تؤكد ولم تنفِ الخبرَ وسط تلميحات بأن من بين المحاصرين بمنطقة الباغوز السورية قياداتٍ مهمة لداعش.