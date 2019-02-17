شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطالب أوروبا باستعادة 800 داعشى من سوريا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين "استعادة أكثر من 800" من مقاتلى تنظيم داعش الذين تم أسرهم فى سوريا وإحالتهم للمحاكمة.

وأضاف ترامب فى تغريدة على تويتر "الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلا جيدا حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

وقال قائد هجوم قوات سوريا الديمقراطية على آخر معقل لتنظيم داعش فى شرق سوريا يوم السبت إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة على وشك السيطرة على آخر جيب للتنظيم والواقع على نهر الفرات لتصبح الخلافة التى أعلنها التنظيم المتشدد على شفا الهزيمة الكاملة.

وتابع ترامب إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلى تنظيم داعش المعتقلين فى سوريا، يتغلغلون فى أوروبا التى من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم.

وأضاف أن الوقت حان كى يكثف آخرون جهودهم ويؤدون المهمة التى يمكنهم القيام بها. وقال إن الولايات المتحدة تنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر على "الخلافة" بنسبة مئة فى المئة.