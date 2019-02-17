شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع النيران في 200 منزل ببنجلادش والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة ورجال الإطفاء إن حريقا اندلع فى أكثر من 200 من منازل العشوائيات فى تشيتاجونج ببنجلادش اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل 8 على الأقل وإصابة أكثر من 50.

وقال رجل إطفاء إن الحريق ربما نجم عن ماس كهربائى. ونادرا ما تتبع إجراءات السلامة فة بنجلادش وتودى الحوادث بأرواح المئات كل عام. وفى عام 2013 انهار مصنع رانا بلازا مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 من عمال الملابس.