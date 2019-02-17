الآف الأميركيين من أصول سودانية يتظاهرون في واشنطن لدعم حراك الخرطوم

الخليج 365/ بغدادتجمع الآلاف من الأميركيين من أصول سودانية في تظاهرة ومسيرة ضخمة من الكونغرس إلى البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن لدعم الحراك في الشارع السوداني وإيصال أصواتهم إلى الإدارة الأميركية.

ووصلت الحافلات من مختلف الولايات القريبة من واشنطن، وتجمع مستقلوها أمام الكونغرس صباحا، وتحدث في التظاهرة مسؤولون أميركيون من أصول سودانية، ثم تحركوا في مسيرة من الكونغرس إلى البيت الأبيض.



وقال المتظاهرون إن الحراك في الشارع السوداني جمع السودانيين في الولايات المتحدة ليكونوا خلف أهداف موحدة أهمها رحيل الرئيس عمر البشير، والإفراج عن المعتقلين، وحرية التعبير عن الرأي.وأصدر عدة أعضاء في الكونغرس صباح امس السبت مذكرات أعلنوا فيها تضامنهم مع مطالب الشعب السوداني.

ومن المتوقع، بحسب قناة الحرة الامريكية، أن يتم رفع هذه المذكرات رسميا عبر ممثلين الجالية السودانية في الكونغرس لتصل إلى قيادات الكونغرس والبيت الأبيض.

