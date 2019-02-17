200 ألف متظاهر في برشلونة احتجاجا على محاكمة "الإنفصاليين"

الخليج 365/ بغدادأعلنت الشرطة، أن نحو 200 ألف شخص شاركوا (ليلة السبت) في برشلونة ، في تظاهرة احتجاج على محاكمة 12 شخصا، من القادة المتهمين بمحاولة فصل كاتالونيا عن إسبانيا، في تشرين الأول 2017.

من جهتها قدرت متكلمة خاطبت الجمع، عدد المشاركين في التظاهرة بنصف مليون شخص، ساروا خلف لافتة كتب عليها "حق تقرير المصير ليس جريمة"، داعية إلى تنظيم تظاهرة لأحزاب وجمعيات "إنفصالية".



وحمل المتظاهرون "العلم الانفصالي الكاتالوني" الازرق والاحمر والاصفر، إضافة إلى لافتات كتب عليها "الحرية للأسرى السياسيين".

ويمثل أمام القضاء منذ الثلاثاء في مدريد 12 مسؤولا انفصاليا بتهمة محاولة فصل كاتالونيا عن إسبانيا في تشرين الاول 2017، إضافة إلى تهم اخرى مثل التمرد واختلاس اموال وعصيان.

وبعدما نظموا في الاول من تشرين الاول 2017 استفتاء حول حق تقرير المصير منعه القضاء، أعلن الانفصاليون الكاتالونيون في السابع والعشرين من الشهر نفسه جمهوية كاتالونيا المستقلة، ما أدخل إسبانيا في أسوأ ازمة سياسية منذ نهاية حكم الديكتاتورية مع فرانكو.

وفي حين تؤكد النيابة العامة الإسبانية أن الانفصاليين ارتكبوا اعمال عنف، فإن القادة الانفصاليين يردون بالقول إن الشرطة هي التي قامت بأعمال عنف يوم الاستفتاء، وأن الصور شاهد على ذلك.

ومن المتوقع، أن تستغرق المحاكمة نحو ثلاثة أشهر، على أن يصدر الحكم قبل تموز المقبل.

