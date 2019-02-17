"البنتاجون" لم يحسم بعد تمويل جدار ترامب الحدودي مع المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، السبت، أنه لم يحسم قراره بعد بشأن تمويل الجدار، الذي يريد الرئيس دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك من ميزانية البنتاجون.

وكان شاناهان يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، حين أعلن ترامب "حالة الطوارئ الوطنية"، وهو إجراء استثنائي يتيح له نظرياً تجاوز الكونجرس واستخدام أموال من الميزانية الفيدرالية المخصصة للحالات الطارئة لتشييد الجدار الذي يريد بناءه لوقف الهجرة غير الشرعية.

وقال شاناهان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة التي عادت به إلى واشنطن من ميونيخ "بطريقة متعمدة للغاية لم نتخذ أي قرار بعد".

وأضاف أن البنتاجون استعد منذ فترة لمثل هذا الاحتمال، وأجرى دراسة عن مصادر التمويل الممكنة لبناء الجدار.

وتابع: "سأذهب وأراجع هذه الدراسة الآن، بعدما أعلنت حالة الطوارئ، وبناء على هذه الدراسة يمكننا إجراء تقييم لما هو مناسب".

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستخدم من ميزانية وزارة الدفاع مبلغ 6,1 مليار دولار لتشييد الجدار، لكن البنتاجون أصدر بياناً أكد فيه أن وزير الدفاع هو المخول دستورياً عند إعلان حالة الطوارئ تحديد كيفية صرف الأموال المخصصة للإنشاءات العسكرية.



وأوضحت الرئاسة الأمريكية أن أكثر بقليل من نصف هذا المبلغ (3,6 مليار دولار) سيسحب من ميزانية الإنشاءات العسكرية، في حين سيسحب القسم الآخر المتبقي (2,5 مليار دولار) من ميزانية البنتاجون المخصصة لأنشطة مكافحة المخدرات.



وفي سياق آخر، أكد شاناهان أنه فوجئ إيجاباً بالترحيب الذي لقيه هذا الأسبوع في بروكسل من جانب نظرائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي وفي ميونيخ خلال مؤتمر أمني دولي.

