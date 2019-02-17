طعن إسرائيلي بسكين في مستوطنة جنوبي القدس

أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة، صباح الأحد، بعد طعنه بسكين في مستوطنة "غيلو" جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن عمليات مطاردة بدأت بحثا عن منفذ عملية الطعن الذي فر من المكان.
وأشارت إلى أنه تم تكثيف تواجد عناصر الأمن الإسرائيليين في المنطقة. ولم تتضح تفاصيل إضافية عن الحادث.
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