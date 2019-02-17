تخريب قبر كارل ماركس للمرة الثانية في لندن

تم نخريب نصب للفيلسوف الألماني كارل ماركس في لندن للمرة الثانية خلال هذا الشهر.
وكتب على القبر في مقبرة هاي غيت عبارة "شريعة الكراهية" و "مهندس الإبادة" باللون الأحمر.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها النصب للتخريب، ووقع الحادث الأول قبل اسبوعين، مما حدا بالمنظمة الخيرية التي تتولى الحفاظ على النصب أن تقول إنه لن يعود كما كان مرة أخرى.
وقال ماكسويل بلوفيلد الذي يعمل مسؤولا اعلامياً في المتحف البريطاني إنه أصيب بصدمة من رؤية التخريب.
وأضاف "إنه لعار أن يحدث هذا. سوف يزول الدهان الأحمر لكن رؤية هذا التخريب يحدث للمرة الثانية شيء مؤسف".
وقال "لا أريد أن اقول من فعل هذا ولماذا، لكن من الواضح أنه لا يحب كارل ماركس وتلك الحقبة من التاريخ. وأنا مندهش أن يقدم شخص عام 2019 على عمل كهذا".
وقال إيان ونغافيل مدير المؤسسة الخيرية التي تعنى بالنصب إن العمل التخريبي الذي طال نصبا من الفئة الأولى، وهي فئة التماثيل الأكثر أهمية في البلاد، يبعث على القلق.
وتقوم مؤسسة قبر ماركس التي تمثلها مكتبة نصب ماركس التذكاري برعاية النصب.
وأكدت الشرطة أنها لم تلق القبض على أي مشتبه على خلفية القضية.
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