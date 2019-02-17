ترامب: المفاوضات الاخيرة في بكين لإبرام اتفاق تجاري مع الصين كانت "مثمرة جدا"

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أن الاجتماعات الأخيرة بين مفاوضي ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ في بكين لإبرام اتفاق تجاري كانت مثمرة جدا". واعتبر ترامب من منزله في ولاية فلوريدا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن " الرسوم الجمركية الحالية يدفعها الصينيون إلى الولايات المتحدة، بينما تدفعها في الواقع الشركات الأميركية، وفي نهاية المطاف المستهلكون الأميركيون، بشكل زيادة في الأسعار."

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