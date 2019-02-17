اصابة اسرائيلي بعملية طعن في مستوطنة غيلو غرب القدس الشرقية

افادت قناة "سكاي نيوز" عن مقتل إسرائيلي ب​عملية طعن​ في مستوطنة غيلو غرب ​القدس الشرقية​. بالمقابل، تحدثت مصادر إسرائيلية عن إصابة شخص (50 عاما) بجراح طفيفة طعنا في مستوطنة "غيلو" وفرار المنفذ.

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