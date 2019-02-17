الجيش الكوبي يعلن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعلن ​الجيش​ الكوبي، دعمه للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، بمناسبة مراسم جرت في ثكنات عسكرية في كوبا، وبث التلفزيون الحكومي الكوبي وقائعها، وقد وقّع أفراد القوات المسلحة الثورية بيانات دعم لنيكولاس مادورو، مرددين شعاراتهم التقليدية "حتى النصر دائما!" و"الوطن أو الموت سننتصر!".

وأكّد الجنرال الكوبي، اينياسيو أريوزا خلال مراسم في ثكنة ماتانزا التي تبعد نحو ثمانين كيلومترا عن هافانا، أن "عمل ​الولايات المتحدة​ لمهاجمة وغزو بلد هو تدخل في شؤونه"، مشدّدا على أن الفنزويليين "وحدهم يمكنهم حل مشاكلهم الداخلية".