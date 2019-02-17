بـ200 كيلو متفجرات.. ألمانيا تتخلص من محطة "فحم" مهجورة

محمد اسماعيل - القاهرة - دورتموند (د ب أ)

من المقرر أن يتم تفجير محطة طاقة ألمانية مهجورة اليوم الأحد باستخدام أكثر من 200 كيلوجرام من المتفجرات.

وسيكون الإطار الفولاذي لغرفة المرجل بمحطة جوستاف كنيبر للطاقة في مدينة دورتموند أول ما سيتم تفجيره في الساعة الحادية عشرة صباحا (1000 بتوقيت جرينتش)، وبعدها بنحو 45 دقيقة سينفذ تفجير ثان سيدمر برج التبريد البالغ طوله 128 مترا والمدخنة البالغ ارتفاعها 210 أمتار.

وكل ما سيتبقى من المحطة التي كانت تعمل بالفحم، وتم إغلاقها عام 2014، 28400 طن من الفولاذ والأنقاض.

وسيضطر حوالي 120 من السكان المقيمين بالقرب من المحطة إلى إخلاء منازلهم خلال عملية الهدم كما سيجري إغلاق المنطقة أمام الجمهور. ومن المقرر أن تتحول أرض المحطة فيما بعد إلى منطقة صناعية.