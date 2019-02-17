الهند ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الباكستانية بعد هجوم إرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن الهند رفعت الرسوم الجمركية على جميع السلع الواردة من باكستان بعد أن سحبت وضع "الدولة الأولى بالرعاية" من إسلام أباد في أعقاب هجوم إرهابي الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل العشرات من الجنود الهنود.

وكتب وزير المالية الهندي آرون جايتلي في تغريدة على تويتر إن الرسوم الجمركية الأساسية على جميع صادرات باكستان إلى الهند ستزيد بنسبة 200 في المئة على الفور، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء.

وذكر مسؤول حكومي هندي اليوم الأحد أن سحب وضع "الدولة الأولى بالرعاية" من باكستان قد يؤثر على التجارة الثنائية البالغ قيمتها 61ر2 مليار دولار. وتشمل الواردات من باكستان الفاكهة والملح والوقود والأسمدة، وفقا لمركز التجارة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مقتل 40 من أفراد القوات شبه العسكرية وإصابة العديد في هجوم يوم الخميس والذي استهدف قافلة في كشمير. وأعلنت جماعة جيش محمد الإرهابية ومقرها باكستان مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع في بولواما بالقرب من عاصمة الولاية سريناجار.

ونفت باكستان هذه المزاعم. وقال وزير المالية أسد عمر إن سحب وضع "الدولة الأولى بالرعاية" لن يكون له أي عواقب على الاقتصاد.