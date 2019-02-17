إيران والشرق الأوسط على رأس جدول أعمال اليوم الختامي لمؤتمر ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ- (د ب أ):

ستتصدر صراعات إيران والشرق الأوسط جدول أعمال اليوم الختامي لمؤتمر ميونخ الأمني اليوم الأحد، مع التطلع باهتمام بالغ لخطاب من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ومن المتوقع أن يرد ظريف في خطابه على محاولات واشنطن لإقامة تحالف جديد ضد بلاده بعد الانسحاب الأمريكي من اتفاقية عام 2015 النووية مع إيران.

وامتد الصدام بين الولايات المتحدة وإيران إلى العلن مجددا يوم السبت عندما قال نائب الرئيس الامريكي مايك بنس إن طهران تسعى للحصول على الوسيلة لتحقيق "محارق أخرى"، داعيا حلفاء واشنطن الاوروبيين أن يحذو حذو الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ظريف لمجلة "شبيجل" الألمانية على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن: "المحرقة كانت كارثة. ولا يصح لأحد بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي اتخاذ المحرقة وسيلة لخلق مزاج سياسي ما".

ووصف ظريف هذه الاتهامات بأنها "مضحكة".

ولن يشارك عدوان لدودان آخران لإيران في المؤتمر اليوم الاحد بعد أن ألغى كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مشاركتهما.

وسيختتم المؤتمر أعماله بمناقشة الحرب الأهلية في سورية.