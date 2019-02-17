​ترامب يطالب أوروبا باستعادة 800 داعشي أجنبي اعتقلوا في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا وألمانيا وفرنسا استعادة أكثر من 800 مقاتل في تنظيم داعش الإرهابي اعتقلوا في سوريا بهدف محاكمتهم.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد عن ترامب قوله-، في تغريدة عبر موقع التدوينات (تويتر)-، إن القوات الأمريكية ستضطر إلى إطلاق سراحهم في حال رفضت تلك الدول تسلمهم، محذرا من أن ذلك سيكون خيارا سيئا سيقود إلى تسلل هؤلاء المقاتلين إلى أوروبا.

وجدد ترامب التأكيد على أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا بعد الانتصار الكامل على "خلافة داعش".